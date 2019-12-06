В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

Генеральная прокуратура России организовала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, проверка связана с уголовным делом в отношении первого замглавы СУ СК по Свердловской области.

«На основании имеющихся данных генеральным прокурором России Юрием Чайкой принято решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Ранее он был отстранён от исполнения служебных обязанностей», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, которого подозревают в получении взятки.

27 ноября Дзержинский районный суд Перми приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Эдгара Саркисяна за получение взятки.