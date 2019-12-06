Эксперты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения пяти российских брендов

«Росконтроль» опубликовал результаты исследования скумбрии холодного копчения пяти российских брендов, сообщает газета «Известия».

Экспертизу прошла продукция марок Fish Fabric, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa.

Согласно результатам исследования, вся проверенная рыба не соответствует обязательным требованиям по микробиологическим показателям — в ней более чем в 16 раз превышен допустимый уровень обсеменённости мезофильной микрофлорой.

Кроме того, в скумбрии производителейСТМ, «Балтийский берег» и Billa были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в скумбрии бренда Fish Fabric количество консервантов значительно превышало показатели, разрешённые для рыбы холодного копчения.

«Употребление в пищу обсеменённой микроорганизмами продукции может вызвать кишечную инфекцию или пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. В наибольшей степени восприимчивы к развитию патологии пожилые люди, а также лица с ослабленном иммунитетом», — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей Наталья Болотова.

По итогам исследования вся протестированная скумбрия была занесена в чёрный список «Росконтроля».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили молочные сосиски нескольких российских брендов и выяснили, какие торговые марки не соответствуют требованиям.