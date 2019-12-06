Эксперты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения пяти российских брендов

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«Росконтроль» опубликовал результаты исследования скумбрии холодного копчения пяти российских брендов, сообщает газета «Известия».
Эксперты «Росконтроля» проверили скумбрию холодного копчения пяти российских брендов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Экспертизу прошла продукция марок Fish Fabric, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa. 

Согласно результатам исследования, вся проверенная рыба не соответствует обязательным требованиям по микробиологическим показателям — в ней более чем в 16 раз превышен допустимый уровень обсеменённости мезофильной микрофлорой.

Кроме того, в скумбрии производителейСТМ, «Балтийский берег» и Billa были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в скумбрии бренда Fish Fabric количество консервантов значительно превышало показатели, разрешённые для рыбы холодного копчения.

«Употребление в пищу обсеменённой микроорганизмами продукции может вызвать кишечную инфекцию или пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. В наибольшей степени восприимчивы к развитию патологии пожилые люди, а также лица с ослабленном иммунитетом», — отметила специалист экспертного центра Союза потребителей Наталья Болотова.

По итогам исследования вся протестированная скумбрия была занесена в чёрный список «Росконтроля».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты «Росконтроля» проверили молочные сосиски нескольких российских брендов и выяснили, какие торговые марки не соответствуют требованиям.

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