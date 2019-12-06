В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство прорабатывает вопрос ограничения крупных компаний в возможности поглощать технологические стартапы.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что данная тема изучается в рамках работы над пятым антимонопольным пакетом.

«Да, прорабатывается», — сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу каждому, кто запускает в стране стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта.

В октябре сайт «Москва 24» сообщал, что московские власти рассказали о развитии IT-индустрии в городе.