В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, он отметил, что данная тема изучается в рамках работы над пятым антимонопольным пакетом.
«Да, прорабатывается», — сказал Акимов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу каждому, кто запускает в стране стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта.
В октябре сайт «Москва 24» сообщал, что московские власти рассказали о развитии IT-индустрии в городе.