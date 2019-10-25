Власти Москвы рассказали о развитии IT-индустрии в городе

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил развитие IT-индустрии в столице.
Власти Москвы рассказали о развитии IT-индустрии в городе
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Мэр отметил, что с каждым годом IT-индустрия всё больше укрепляет свои позиции в экономике Москвы. На сегодняшний день в этой сфере занято около 600 тыс. человек.

«Каждый десятый в Москве работающий занят в IT-отрасли, необязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, промышленности, финансовых секторах, медиа и так далее. И мы видим даже по количеству набора людей в этой отрасли, за этот год количество вакансий увеличилось на 25%, то есть идёт активный набор специалистов», — отметил Собянин.

Ранее эксперты отмечали, что IT-услуги входят в число наиболее популярных сфер для стартапов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить