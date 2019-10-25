Власти Москвы рассказали о развитии IT-индустрии в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил развитие IT-индустрии в столице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Мэр отметил, что с каждым годом IT-индустрия всё больше укрепляет свои позиции в экономике Москвы. На сегодняшний день в этой сфере занято около 600 тыс. человек.

«Каждый десятый в Москве работающий занят в IT-отрасли, необязательно в IT-компаниях, но по этому направлению в других компаниях, промышленности, финансовых секторах, медиа и так далее. И мы видим даже по количеству набора людей в этой отрасли, за этот год количество вакансий увеличилось на 25%, то есть идёт активный набор специалистов», — отметил Собянин.

Ранее эксперты отмечали, что IT-услуги входят в число наиболее популярных сфер для стартапов.