Притяжение бизнеса: с чем связан растущий интерес россиян к предпринимательству

В столице завершилась Московская неделя предпринимательства, главным событием которой стало награждение лауреатов бизнес-премии «Прорыв года». Как отмечают эксперты, на фоне государственной поддержки, а также растущего числа образовательных программ и грантов россияне всё чаще задумываются об открытии собственного дела. При этом наиболее популярными сферами для стартапов становятся медиа и маркетинг, социальное предпринимательство и IT- услуги.

В этом году участниками Московской недели предпринимательства стали свыше 60 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. спикеров и представителей экспертного сообщества.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, растущий интерес россиян к предпринимательской деятельности во многом связан с увеличением числа проектов господдержки, а также образовательных и грантовых бизнес-программ.

«Масштабы Московской недели предпринимательства показывают острую необходимость для многих бизнесменов представить себя и свои проекты, обсудить жизненно важные вопросы работы, взаимодействовать между собой и с городскими административными структурами и получить содействие в таком сотрудничестве. Подобный форум и его решения — одна из возможностей реализовать принцип win-win в работе и жизни, то есть ситуацию, когда выигрывают все стороны», — рассказал в беседе с RT руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» Марк Гойхман.

Согласно последним данным международного информационно-аналитического портала StartupBlink, сегодня Москва занимает десятое место в глобальном рейтинге городов с самой благоприятной обстановкой для создания стартапов. Примечательно, что за два года российская столица опередила в этом списке Пекин, Торонто и Париж.

Как отметил в интервью RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, ежедневно в Москве регистрируют примерно 450 новых стартапов, а для поддержки предпринимателей уже создано 35 технопарков. Более того, по словам аналитика, с 2016 года налоговые поступления от малого и среднего бизнеса выросли на 47% — до 473,8 млрд рублей и составляют около четверти доходов городского бюджета.

«Развитию проектов способствует и городская технологическая инфраструктура. Например, мобильный интернет в Москве стоит почти в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке или Сан-Франциско. При этом условия для создания стартапов улучшаются не только в столице, но и в других российских городах. За два года Санкт-Петербург поднялся в рейтинге StartupBlink с 131-го до 79-го места», — подчеркнул Николаев.

Деловой прорыв

Примечательно, что за последние 20 лет в Москве и в целом по России заметно изменились приоритетные сферы предпринимательства. Об этом RT рассказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Если ещё на рубеже нулевых годов все предприниматели шли в торговлю (неважно, была ли это продажа одежды, обуви или помидоров), то сейчас наиболее популярными направлениями являются медиа и маркетинг, сфера развлекательных услуг, туризм и IT-продукты», — пояснил Сигал.

Во многом заявления эксперта подтверждают итоги первой бизнес-премии «Прорыв года». Так, четыре из девяти победителей занимаются производством и продажей высокотехнологичной продукции.

В частности, компания обладателя премии в номинации «Почётный стартап» Анатолия Кирсанова предлагает оборудование для автономного тепло- и электроснабжения на основе использования солнечной энергии. Стартап победителя в номинации «Молодой предприниматель года» Дмитрия Степаненко разрабатывает программное обеспечение, помогающее малому и среднему бизнесу решать маркетинговые задачи и увеличивать выручку.

Ещё одним представителем технологической отрасли стал лауреат номинации «Экспортёр года» Герман Муравьёв. Его компания занимается разработками в сфере системы слежения и предлагает охранных роботов «Трал Патруль». На сегодняшний день продукцией стартапа уже пользуются в США, Японии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили и ОАЭ.

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Примечательно, что в области инновационных технологий работает и победитель главной номинации «Гран-при» Михаил Крапивной. Его конструкторское бюро производит шлемы виртуальной реальности, а также оказывает услуги в области промышленного дизайна и 3D-печати.

Любопытно, что наряду с растущим числом IT-компаний и стартапов в России стремительно набирает популярность и социальное предпринимательство. По словам Павла Сигала, активную работу в этом направлении ведут органы молодёжной политики и различные некоммерческие организации.

«Число проектов «на благо общества» давно вышло за рамки единичной практики, теперь регионы соревнуются друг с другом по количеству, масштабу и качеству таких проектов», — добавил Сигал.

Например, по итогам конкурса «Прорыв года» победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» стала Наталия Линькова — основатель сервиса индивидуального подбора нянь «Бабушка на час». Компания Наталии занимается обучением людей предпенсионного и пенсионного возраста и помогает пожилым гражданам преодолеть сложности с невостребованностью на рынке труда.

Напомним, что рост деловой активности и поддержка предпринимательства в России являются одними из ключевых задач в рамках национальных проектов. Согласно стратегии властей, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса должна увеличиться до 25 млн (по сравнению с 19,2 млн в 2018-м), а доля МСП в ВВП — достичь 32,5% (по сравнению с 22,3% в 2017-м).