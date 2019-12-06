IT-компании Удмуртии получат около 69 млн рублей от Фонда содействия инновациям

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Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов по отбору проектов в рамках программы «Развитие», согласно которым IT-компании Удмуртии получат инвестиции в размере около 69 млн рублей, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
IT-компании Удмуртии получат около 69 млн рублей от Фонда содействия инновациям
  • Pixabay

Вего IT-компании Удмуртии подали на грантовые конкурсы «Развитие — Цифровые платформы» и «Развитие — Цифровые технологии» восемь заявок.

«Благодаря таким организациям, как Фонд содействия инновациям, мы можем ресурсно поддержать наши региональные IT-компании, сфокусировать их на продуктовые решения, а также способствовать их включению в российскую продуктовую линейку для экспорта за рубеж», — заявил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».

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