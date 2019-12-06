В Совфеде поддержали идею верифицировать авторов комментариев в СМИ

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Анастасия Румянцева
Член Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала RT предложение ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.
В Совфеде поддержали идею верифицировать авторов комментариев в СМИ
  • Reuters

«Идентификация — важнейшая составная часть восприятия общественных межличностных отношений. Благодаря идентификации общение, в том числе переписка, становится более открытым, прозрачным, демократичным. Предлагаемый новый элемент публичного общения — авторизация читателя, пользователя информации позволит не столько избежать необоснованного негатива, сколько осознать личность комментирующего, особенности его восприятия события, что расширяет осознание комментируемого события и происходящих процессов в целом», — отметила сенатор.

Ковитиди назвала предложение полезным и интересным. 

По её мнению, оно способствует не только обеспечению информационной безопасности, но и «раскрытию межличностных публичных общественных отношений».

Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ.

Так, пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, могут предложить авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ.

Подробнее — в материале RT.

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