В Реутове рассказали о планах по реконструкции городских объектов

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал о создании проекта визуальной концепции общественного пространства Реутова, разработкой которого займётся известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета, Вильмотт посетил территорию бывшей хлопкопрядильной мануфактуры и примыкающий к ней парк «Фабричный пруд» в Реутове. Он намерен предложить на обсуждение жителям проект, объединяющий эти исторические объекты. По его замыслу, на обновлённой территории разместятся предприятия быстрого питания, выставочные и арт-пространства, зоны отдыха, а также места для работы и творчества.

Каторов отметил, что обновлённое пространство должно не только вписаться в городской ландшафт, но и стать комфортным для всех жителей города.

«Именно поэтому будущую концепцию обсудили со специально приехавшим в наш город именитым архитектором из Франции — для того, чтобы понимать, как такой объект гармонично интегрировать в городскую среду», — подчеркнул он.

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