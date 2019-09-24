В Ижевске представили проект реконструкции главного корпуса оружейного завода
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Его разработал Центр дизайна и городской среды по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова. Предусмотрено несколько этапов.
Научные изыскания и разработка проекта должны быть проведены с октября 2019 года по апрель 2020 года, разработка архитектурной концепции и подготовка рабочей документации — с апреля по ноябрь 2020 года. Реконструкцию здания главного корпуса проведут в 2021—2024 годах.
Специалистам предстоит восстановить внешний исторический облик здания.
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