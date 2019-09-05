В Москве отреставрировали более 1,3 тысячи памятников архитектуры за восемь лет

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В Москве отреставрировали более 1,3 тыс. памятников архитектуры за последние восемь лет, сообщает НСН.
В Москве отреставрировали более 1,3 тысячи памятников архитектуры за восемь лет
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра отреставрированной усадьбы Андрея Сытина в Центральном округе.

Как отметил глава города, 500 памятников отремонтированы на средства частных инвесторов.

Усадьбу Сытина также восстановили при содействии частного инвестора. Реставраторы воссоздали её исторический облик. Это одно из немногих зданий, сохранившихся в Москве после пожара 1812 года.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.

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