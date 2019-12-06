Пострадавшие в ДТП в Забайкалье начали получать страховые выплаты

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Компания «Согаз» начала выплату компенсаций пострадавшим в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае.

«Страховая группа «Согаз» начала выплату страховых возмещений пострадавшим в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что на данный момент выплаты получили уже десять пострадавших.

Также уточняется, что компанией принято 15 заявлений о выплате.

Ранее в Забайкальском крае начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате падения автобуса с моста.

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги, в результате чего погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.

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