В Забайкалье начали выплату компенсаций семьям жертв ДТП с автобусом
«Подписали распоряжение о выделении первого транша [для выплаты компенсаций], решили не дожидаться окончания определения степени ущерба, посчитав, что хороша ложка к обеду», — заявил он.
Кефер добавил, что 4 декабря выплаты будут перечислены тем семьям, у которых есть лицевые счета. Он сообщил, что у части людей нет таких счетов, добавив, что местные власти «занимаются этим в оперативном режиме и выплаты обеспечат».
Ранее стало известно, что семьям погибших в ДТП выделят по 1 млн рублей. Пострадавшим, находящимся в тяжёлом состоянии выплатят по 400 млн рублей. А тем, кто получил травмы средней степени тяжести, направят компенсации в размере 200 тыс. рублей.
1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги, в результате чего погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.