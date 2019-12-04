В Забайкалье начали выплату компенсаций семьям жертв ДТП с автобусом

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В Забайкальском крае начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате падения рейсового автобуса с моста в Сретенском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера региона Андрея Кефера. 

«Подписали распоряжение о выделении первого транша [для выплаты компенсаций], решили не дожидаться окончания определения степени ущерба, посчитав, что хороша ложка к обеду», — заявил он.

Кефер добавил, что 4 декабря выплаты будут перечислены тем семьям, у которых есть лицевые счета. Он сообщил, что у части людей нет таких счетов, добавив, что  местные власти «занимаются этим в оперативном режиме и выплаты обеспечат».

Ранее стало известно, что семьям погибших в ДТП выделят по 1 млн рублей. Пострадавшим, находящимся в тяжёлом состоянии выплатят по 400 млн рублей. А тем, кто получил травмы средней степени тяжести, направят компенсации в размере 200 тыс. рублей.

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги, в результате чего погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.

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