Песков прокомментировал дело Егора Жукова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Егора Жукова.
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
  • Reuters

«Президент в курсе всех ситуаций, которые так или иначе имеют общественный резонанс, это вполне естественно, но он также не может выносить суждения, выносить комментарии, которые могли бы трактоваться как попытка давления на суд», — сказал Песков в интервью «Дождю».

Он подчеркнул, что единственный возможный путь в данном случае — оставить вопрос на решение суда.

«Какое бы решение суда ни было, потом будут соответствующие возможности для подачи апелляции в другие инстанции вышестоящие, при необходимости они могут быть задействованы в соответствии с нашим законодательством», — сказал Песков.

25 сентября Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум участникам несанкционированной акции 27 июля — Егору Жукову и Самарридину Раджабову.

Изначально обоим фигурантам вменяли статью «Массовые беспорядки». Впоследствии с Жукова это обвинение сняли, но возбудили дело об экстремизме. 

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