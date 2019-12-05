В Омской области проводят проверку по факту травмирования ребёнка в школе

В Омской области организовали проверку по факту травмирования ребёнка в школе, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По предварительной информации, 3 декабря два друга — ученики Русско-Полянской СОШ — сидели за одной партой и мешали вести урок. Преподаватель рассадил их по разным углам класса. Один из школьников бросил в другого ручку, а когда тот поднялся, чтобы её забрать, одноклассник, шутя, толкнул в его сторону стул.

Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он в больнице. По словам врачей, операция не потребуется, мальчик проведёт в медучреждении около десяти дней.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку информации о конфликте в школе.