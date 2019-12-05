Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что данный документ предусматривает повышение предельного уровня возмещения по банковским вкладам для физлиц в ряде случаев до 10 млн рублей и расширение перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

Документ был внесён на рассмотрение в Госдуму летом группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.