Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев

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Правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.
Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте Госдумы. Согласно законопроекту, на повышенную страховую выплату смогут рассчитывать люди, которые приобрели крупные средства, к примеру, от получения наследства или продажи недвижимости.

Уточняется, что выплата повышенной страховой суммы распространяется только на первые три месяца с момента размещения средств на счёте.

Если ЦБ отзовёт лицензию у банка в течение этого периода, то вкладчик будет вправе требовать повышенной страховой выплаты. 

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