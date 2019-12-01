Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте Госдумы. Согласно законопроекту, на повышенную страховую выплату смогут рассчитывать люди, которые приобрели крупные средства, к примеру, от получения наследства или продажи недвижимости.
Уточняется, что выплата повышенной страховой суммы распространяется только на первые три месяца с момента размещения средств на счёте.
Если ЦБ отзовёт лицензию у банка в течение этого периода, то вкладчик будет вправе требовать повышенной страховой выплаты.