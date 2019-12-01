Кабмин одобрил идею увеличения страховой суммы вклада в ряде случаев

Правительство России одобрило законопроект об увеличении в ряде случаев страховой суммы вкладчиков с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.

Документ опубликован на сайте Госдумы. Согласно законопроекту, на повышенную страховую выплату смогут рассчитывать люди, которые приобрели крупные средства, к примеру, от получения наследства или продажи недвижимости.

Уточняется, что выплата повышенной страховой суммы распространяется только на первые три месяца с момента размещения средств на счёте.

Если ЦБ отзовёт лицензию у банка в течение этого периода, то вкладчик будет вправе требовать повышенной страховой выплаты.