Путин сменил постоянного представителя России при ВТО

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Президент России Владимир Путин сменил постоянного представителя России при Всемирной торговой организации (ВТО).
Путин сменил постоянного представителя России при ВТО
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно указу российского лидера, данный пост занял Дмитрий Лякишев.

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе​​​.

На этой должности Лякишев сменил Геннадия Овечко.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.

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