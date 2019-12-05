Путин сменил постоянного представителя России при ВТО
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- РИА Новости
Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно указу российского лидера, данный пост занял Дмитрий Лякишев.
«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе.
На этой должности Лякишев сменил Геннадия Овечко.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.