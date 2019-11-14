В Минпромторге рассказали о результатах членства России в ВТО

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.

«Если говорить прямым языком, то правила ВТО сегодня просто не работают. Мы вступили в 2012 году в эту замечательную, важную, как казалось, организацию, но мы, кроме как чувствовать себя членами этой организации, к сожалению, никаких серьёзных преференций и, тем более, каких-то экономических результатов не увидели, не получили», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил мнение, что при нынешней ситуации в мире на свободу торговли влияют в основном конкретные соглашения, которые подписываются между торговыми альянсами либо странами.

В качестве примера Мантуров привёл соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и вьетнамскими властями, которое позволило нарастить торговый оборот между Россией и Вьетнамом с $180 млн в начале 2000-х годов до $6 млрд в 2018 году.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о «плачевном состоянии» ВТО.

В конце августа в Белом доме сообщили, что США вместе с партнёрами из G7 будут выступать за реформирование ВТО.