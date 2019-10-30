Орешкин заявил о «плачевном состоянии» ВТО
Он рассказал, что в ходе «недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии «двадцатки».
«Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и, дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО», — цитирует РИА Новости Орешкина.
В конце августа в Белом доме сообщили, что США вместе с партнёрами из G7 будут выступать за ВТО.