Орешкин заявил о «плачевном состоянии» ВТО

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что тема реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) идёт по нескольким направлениям и работа «ведётся тяжело».

Он рассказал, что в ходе «недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии «двадцатки».

«Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и, дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО», — цитирует РИА Новости Орешкина.

В конце августа в Белом доме сообщили, что США вместе с партнёрами из G7 будут выступать за ВТО.

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