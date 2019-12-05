Пассажирку автобуса после ДТП в Забайкалье по ошибке признали погибшей

Правительство Забайкалья по ошибке внесло выжившую после падения пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги Ирину Болотову в список погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В сообщении говорится, что на момент публикации первых списков погибших данные были предварительными и уточнялись по мере поступления оперативной информации.

В пресс-службе добавили, что списки погибших стали окончательными лишь после опознания жертв ДТП родственниками.

«Правительство Забайкальского края приносит извинения родственникам Ирины Болотовой и желает ей скорейшего выздоровления», — заявили в пресс-службе губернатора.

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги, в результате чего, как сообщалось, погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.