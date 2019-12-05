Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

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В настоящее время семеро пострадавших в результате падения автобуса в реку в Сретенском районе Забайкальского края остаются в реанимации, ещё одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.
Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака.

Отмечается, что 17 пациентов, поступивших в больницу после ДТП, получают медицинскую помощь в полном объёме.

«Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжёлом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции лёгких», — рассказал он.

По его словам, на следующей неделе планируется выписка нескольких пациентов. 

1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги, в результате чего погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.

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