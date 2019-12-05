В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

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Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
  • РИА Новости

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдёт. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около 4%», — сказал парламентарий.

Ранее «Известия», ссылаясь на Российский союз страховщиков, писали, что тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%.

В середине сентября в Минфине заявляли, что стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих ПДД, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза

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