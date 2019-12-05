Эксперты «Росконтроля» проверили качество молочных сосисок

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Специалисты «Росконтроля» проверили молочные сосиски нескольких российских брендов и выяснили, какие торговые марки не соответствуют требованиям.
Эксперты «Росконтроля» проверили качество молочных сосисок
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные исследования, «Росконтроль» проверил продукцию марок «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина» и «Ближние горки».  

Проверка показала, что сосиски «Малаховский» и «Окраина» не вписываются в критерии безопасности по микробиологическим показателям.

Молочные сосиски «Малаховский» и «Велком» не соответствуют указанному в маркировке составу — в результате гистологического анализа выяснилось, что в продукции присутствует клетчатка. В сосисках под брендом «Малаховский» также обнаружили свиную шкурку.

В сосисках компании «Мясной дом Бородина» эксперты отметили недостоверную маркировку о составе, а также выявили консерванты сорбиновой и бензойной кислот.

По итогам проведённого исследования эксперты «Росконтроля» порекомендовали к употреблению только продукцию торговой марки «Дымов».

Ранее Nation News сообщало, что эксперты «Росконтроля» проверили конфеты «Батончик» от нескольких известных торговых марок.

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