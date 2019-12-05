В Госдуме предложили ужесточить наказание для незаконных коллекторов

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в беседе с газетой «Известия» рассказал о предложении ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность.

По его словам, причиной такого решения стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом.

«Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не только за рамки своих полномочий, но и здравого смысла», — заявил парламентарий.

Он отметил, что в Госдуме будет специально создана рабочая группа для проработки соответствующих поправок и внесения их в УК России.

Ранее progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП передавало, что в Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику.