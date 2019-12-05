В Госдуме предложили ужесточить наказание для незаконных коллекторов
- РИА Новости
По его словам, причиной такого решения стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, ранее принятые парламентом.
«Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не только за рамки своих полномочий, но и здравого смысла», — заявил парламентарий.
Он отметил, что в Госдуме будет специально создана рабочая группа для проработки соответствующих поправок и внесения их в УК России.
Ранее progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП передавало, что в Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику.