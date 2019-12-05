Производители порошков ответили на обвинение в двойных стандартах
«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС», — цитирует РБК Бобровского.
Он уточнил, что компании не имеют права руководствоваться нормативными актами других стран.
Ранее ФАС установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.