Производители порошков ответили на обвинение в двойных стандартах

Короткая ссылка
Исполнительный директор ассоциации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский заявил, что федеральная антимонопольная служба поддерживает миф о более высоком качестве зарубежных товаров.

«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС», — цитирует РБК Бобровского.

Он уточнил, что компании не имеют права руководствоваться нормативными актами других стран.

Ранее ФАС установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить