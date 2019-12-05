Производители порошков ответили на обвинение в двойных стандартах

Исполнительный директор ассоциации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский заявил, что федеральная антимонопольная служба поддерживает миф о более высоком качестве зарубежных товаров.

«Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС», — цитирует РБК Бобровского.

Он уточнил, что компании не имеют права руководствоваться нормативными актами других стран.

Ранее ФАС установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.