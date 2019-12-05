В Хабаровске на авиадебошира заведено уголовное дело

В Хабаровске заведено уголовное дело в отношении авиадебошира, который совершал хулиганские действия во время полёта из Новосибирска в Хабаровск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России. «Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — указано в тексте. Отмечается, что мужчина оскорблял других пассажиров, мешал бортпроводникам и не реагировал на замечания. 4 декабря сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса семерых жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.