В Хабаровске на авиадебошира заведено уголовное дело
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
«Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — указано в тексте.
Отмечается, что мужчина оскорблял других пассажиров, мешал бортпроводникам и не реагировал на замечания.
4 декабря сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса семерых жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.