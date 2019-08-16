Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

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Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
  • © pixabay.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчина «во время полёта нарушал общественный порядок: вёл себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор».

Нарушителем оказался 32-летний житель Кировска Мурманской области, он арестован на пятеро суток.

Ранее RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру сообщала, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении двух авиадебоширов.

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