Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчина «во время полёта нарушал общественный порядок: вёл себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор».

Нарушителем оказался 32-летний житель Кировска Мурманской области, он арестован на пятеро суток.

Ранее RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру сообщала, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении двух авиадебоширов.