В Ростове-на-Дону завели дело в отношении двух авиадебоширов
- РИА Новости
Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Если вину мужчин докажут, то им грозит до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошёл 22 июня на борту самолёта Ростов-на-Дону — Москва. Братья 30 и 32 лет начали оскорблять бортпроводников. Нарушителей сняли с рейса.
Вылет был задержан более чем на час.
Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.