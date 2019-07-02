В Ростове-на-Дону завели дело в отношении двух авиадебоширов

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении двух авиадебоширов, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Если вину мужчин докажут, то им грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 22 июня на борту самолёта Ростов-на-Дону — Москва. Братья 30 и 32 лет начали оскорблять бортпроводников. Нарушителей сняли с рейса.

Вылет был задержан более чем на час.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.