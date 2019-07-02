В Ростове-на-Дону завели дело в отношении двух авиадебоширов

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении двух авиадебоширов, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
В Ростове-на-Дону завели дело в отношении двух авиадебоширов
  • РИА Новости

Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Если вину мужчин докажут, то им грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 22 июня на борту самолёта Ростов-на-Дону — Москва. Братья 30 и 32 лет начали оскорблять бортпроводников. Нарушителей сняли с рейса.

Вылет был задержан более чем на час.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН назвал самые распространённые нарушения.

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