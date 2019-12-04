Специалисты «Росконтроля» сообщили о результатах проверки конфет «Батончик»

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Эксперты «Росконтроля» проверили конфеты «Батончик» от нескольких известных торговых марок, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
Специалисты «Росконтроля» сообщили о результатах проверки конфет «Батончик»
  • ©roscontrol.com

«Росконтроль» проверил конфеты марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика «Пермская», «Ореховая роща» по трём главным параметрам: вкус, форма, запах.

В результате некоторые марки были занесены в чёрный список из-за несоответствия требованиям безопасности по микробиологическим показателям — в том числе «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика «Пермская» и конфеты «Батончик» фабрики «Ореховая роща».

Ранее ФАН сообщал, что эксперты «Росконтроля» рассказали об итогах проверки пшеничной муки популярных российских брендов.

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