Специалисты «Росконтроля» сообщили о результатах проверки конфет «Батончик»

Эксперты «Росконтроля» проверили конфеты «Батончик» от нескольких известных торговых марок, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.

«Росконтроль» проверил конфеты марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика «Пермская», «Ореховая роща» по трём главным параметрам: вкус, форма, запах.

В результате некоторые марки были занесены в чёрный список из-за несоответствия требованиям безопасности по микробиологическим показателям — в том числе «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика «Пермская» и конфеты «Батончик» фабрики «Ореховая роща».

Ранее ФАН сообщал, что эксперты «Росконтроля» рассказали об итогах проверки пшеничной муки популярных российских брендов.