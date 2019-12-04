В Киренском районе Приангарья после обрушения моста ввели режим ЧС

В Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения моста, проводятся работы по его восстановлению, передаёт пресс-служба регионального правительства.

«Местными властями в Киренском районе введён режим ЧС. В настоящее время на 76-м километре автодороги Усть-Кут — Киренск движение остановлено, для лёгкого транспорта организован объезд по льду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что введение режима ЧС позволяет оперативно работать над восстановлением моста через реку Макаровку, специалисты АО «Дорожная служба» завозят материалы и оборудование для работ.

Вместе с тем точные сроки окончания работ не называются.

Ранее в Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовик.