В Белоруссии уточняют гражданство пострадавших в ДТП в Одинцове
- РИА Новости
«Посольство Беларуси выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому, случившемся сегодня утром на 24-м км федеральной трассы М1 в городском округе Одинцово», — отметила пресс-служба дипмиссии в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Московской области семь человек пострадали при столкновении автобуса, в котором находились 46 пассажиров, с грузовиком.
Karelinform.ru передавал, что в Карелии вынесли приговор водителю большегруза по делу о ДТП с тремя погибшими.