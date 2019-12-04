В Белоруссии уточняют гражданство пострадавших в ДТП в Одинцове

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Посольство Белоруссии в России выясняет наличие своих граждан среди пострадавших в ДТП в подмосковном Одинцове с участием автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому.
В Белоруссии уточняют гражданство пострадавших в ДТП в Одинцове
  • РИА Новости

«Посольство Беларуси выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому, случившемся сегодня утром на 24-м км федеральной трассы М1 в городском округе Одинцово», — отметила пресс-служба дипмиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Московской области семь человек пострадали при столкновении автобуса, в котором находились 46 пассажиров, с грузовиком.

Karelinform.ru передавал, что в Карелии вынесли приговор водителю большегруза по делу о ДТП с тремя погибшими.

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