В Карелии вынесли приговор водителю большегруза по делу о ДТП с тремя погибшими

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело против водителя грузовика из Ленинградской области, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.

Авария произошла 4 февраля 2019 года на 999-м километре трассы «Кола». По версии следователей, МАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пикапом Mitsubishi L200. В результате погибли три человека в иномарке.

Обвиняемый получил три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его также обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 5,6 млн рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.