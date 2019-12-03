В Карелии вынесли приговор водителю большегруза по делу о ДТП с тремя погибшими

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Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело против водителя грузовика из Ленинградской области, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карелии.
В Карелии вынесли приговор водителю большегруза по делу о ДТП с тремя погибшими
  • РИА Новости

Авария произошла 4 февраля 2019 года на 999-м километре трассы «Кола». По версии следователей, МАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пикапом Mitsubishi L200. В результате погибли три человека в иномарке.

Обвиняемый получил три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его также обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 5,6 млн рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.

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