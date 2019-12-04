Беглов встретился с ветеранами и блокадниками, проживающими в Финляндии
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главы города, встреча прошла в рамках рабочего визита Александра Беглова в Хельсинки. Губернатор пригласил ветеранов и блокадников на празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге.
«Встреча была очень теплой: мы пили чай с конфетами фабрики Крупской и пели старые песни», — рассказал губернатор.
Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.