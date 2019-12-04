Беглов встретился с ветеранами и блокадниками, проживающими в Финляндии

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с ветеранами и блокадниками Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в Финляндии.
Беглов встретился с ветеранами и блокадниками, проживающими в Финляндии
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главы города, встреча прошла в рамках рабочего визита Александра Беглова в Хельсинки. Губернатор пригласил ветеранов и блокадников на празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге.

«Встреча была очень теплой: мы пили чай с конфетами фабрики Крупской и пели старые песни», — рассказал губернатор.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.

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