В Забайкалье продлили задержание организатора перевозок по делу о ДТП
- РИА Новости
«Суд постановил продлить срок задержания Стрельникова на 72 часа, до 7 декабря», — приводит решение судьи Евгения Ри ТАСС.
Как уточняет РИА Новости, о продлении задержания ходатайствовало следствие, которому требуется дополнительное время для сбора доказательств причастности подозреваемого к ДТП.
Ранее власти Забайкалья сообщили о начале выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе.
Авария произошла 1 декабря. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что точные обстоятельства аварии можно будет установить только после завершения специальных автомобильно-технических экспертиз.