В Забайкалье продлили задержание организатора перевозок по делу о ДТП

Ингодинский районный суд Читы продлил задержание организатора перевозок по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.

«Суд постановил продлить срок задержания Стрельникова на 72 часа, до 7 декабря», — приводит решение судьи Евгения Ри ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, о продлении задержания ходатайствовало следствие, которому требуется дополнительное время для сбора доказательств причастности подозреваемого к ДТП.

Ранее власти Забайкалья сообщили о начале выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе.

Авария произошла 1 декабря. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что точные обстоятельства аварии можно будет установить только после завершения специальных автомобильно-технических экспертиз.