Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Оренбуржье

Короткая ссылка
В результате столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Оренбургской области погибли четыре человека, ещё один получил ранения.
Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Оренбуржье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«В результате ДТП водитель и пассажиры Nissan 52 и 63 лет от полученных травм скончались на месте, водитель грузового автомобиля скончался после приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшая 51-летняя жительница Орска, ещё одна пассажирка Nissan, госпитализирована.

По данным полиции, 33-летний водитель Nissan на автодороге Оренбург — Орск в 6 км от посёлка Сара Кувандыкского района не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 63-летнего водителя. После этого грузовой автомобиль врезался в Toyota.

Ранее в прокуратуре Оренбургской области назвали предварительную причину аварии с участием микроавтобуса и фуры, в результате которой погибли шесть человек, — водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В августе URA.RU сообщало, что при столкновении трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить