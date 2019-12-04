Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Оренбуржье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.
«В результате ДТП водитель и пассажиры Nissan 52 и 63 лет от полученных травм скончались на месте, водитель грузового автомобиля скончался после приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время пострадавшая 51-летняя жительница Орска, ещё одна пассажирка Nissan, госпитализирована.
По данным полиции, 33-летний водитель Nissan на автодороге Оренбург — Орск в 6 км от посёлка Сара Кувандыкского района не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 63-летнего водителя. После этого грузовой автомобиль врезался в Toyota.
Ранее в прокуратуре Оренбургской области назвали предварительную причину аварии с участием микроавтобуса и фуры, в результате которой погибли шесть человек, — водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
В августе URA.RU сообщало, что при столкновении трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.