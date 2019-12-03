В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН оценил идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

«Широкое всестороннее обсуждение, в ходе которого, я надеюсь, мы выйдем на определённые решения, должно состояться в конце января — начале февраля», — заявил он.

По его словам, в данном случае нужно двигаться постепенно. Как считает Исаев, можно было бы с 2021 года уменьшить рабочую неделю на час — с нынешних 40 до 39.

«Следующим шагом мы могли бы через год сократить на два часа рабочий день, предшествующий выходным, далее — на три часа, затем — на четыре. После четырёх часов уже, наверное, надо отменять оставшиеся полдня», — сказал депутат.

Он также напомнил, что в здравоохранении, сфере услуг, на транспорте, в различных госслужбах, в школах и вузах продолжают работать по особому режиму.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН прокомментировала данные опроса о работе россиян во время отпуска.