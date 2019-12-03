МВД возбудило дело по факту ДТП с автобусом под Воронежем

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МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту опрокидывания автобуса, в результате которого пострадали 17 человек.
МВД возбудило дело по факту ДТП с автобусом под Воронежем
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», по обстоятельствам ДТП, произошедшего в Богучарском районе», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что трое пострадавших являются несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса MAN, двигаясь по автодороге М4 «Дон», не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. В результате ЧП пострадали 17 человек.

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