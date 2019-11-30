МВД возбудило дело по факту ДТП под Красноярском
- РИА Новости
«По факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика в Красноярском крае на трассе Р255 «Сибирь» погибли пять человек, среди них трое детей.
Кроме того, под Красноярском произошло ещё одно ДТП. В результате столкновения легковых автомобилей Honda и Nissan погибли три человека.