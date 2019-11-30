МВД возбудило дело по факту ДТП под Красноярском

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В региональном отделении МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли пять человек.
МВД возбудило дело по факту ДТП под Красноярском
  • РИА Новости

«По факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика в Красноярском крае на трассе Р255 «Сибирь» погибли пять человек, среди них трое детей.

Кроме того, под Красноярском произошло ещё одно ДТП. В результате столкновения легковых автомобилей Honda и Nissan погибли три человека.

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