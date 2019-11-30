Три человека погибли при столкновении двух машин под Красноярском

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Уярском районе Красноярского края, в результате которого погибло три человека.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь».

По предварительным данным, автомобиль Honda, выезжая с заправки, столкнулся с автомобилем Nissan.

«В результате ДТП погибли водитель «Хонды» и двое его пассажиров (мужчина и женщина)», — указано в тексте.

Уточняется, что в результате аварии пострадали пассажир Honda, а также водитель и двое пассажиров Nissan.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, среди них трое детей.