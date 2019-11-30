Три человека погибли при столкновении двух машин под Красноярском
Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь».
По предварительным данным, автомобиль Honda, выезжая с заправки, столкнулся с автомобилем Nissan.
«В результате ДТП погибли водитель «Хонды» и двое его пассажиров (мужчина и женщина)», — указано в тексте.
Уточняется, что в результате аварии пострадали пассажир Honda, а также водитель и двое пассажиров Nissan.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, среди них трое детей.