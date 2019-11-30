Названа предварительная причина двух ДТП под Красноярском

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В качестве предварительной причины двух ДТП со смертельным исходом в Красноярском крае назван человеческий фактор.

«Везде человеческий фактор», — цитирует ТАСС сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы района.

Уточняется, что в случае с ДТП с участием легковых Honda и Nissan, один из водителей не пропустил автомобиль едущий по главной дороге. В случае столкновения легковой машины и грузовика, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу при обгоне.

30 ноября в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, среди них трое детей.

Ранее в результате ещё одного ДТП под Красноярском погибли три человека.

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