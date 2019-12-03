В Краснодарском крае прошли учения с участием 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии

В Краснодарском крае состоялись учения с участием 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает телеканал «Звезда».

По сценарию, условный противник укрылся в здании и занял оборону. Военнослужащие «ликвидировали» охрану, проникли на объект и «уничтожили» оппонентов.

7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия — единственная в России, имеющая приставку «горная». Там уделяют особое значение альпинистской подготовке.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.