В Краснодарском крае прошли учения с участием 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии

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В Краснодарском крае состоялись учения с участием 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает телеканал «Звезда».
В Краснодарском крае прошли учения с участием 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По сценарию, условный противник укрылся в здании и занял оборону. Военнослужащие «ликвидировали» охрану, проникли на объект и «уничтожили» оппонентов.

7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия — единственная в России, имеющая приставку «горная». Там уделяют особое значение альпинистской подготовке.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.

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