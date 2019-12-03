Врач предупредил о возникновении зависимости при употреблении никотиносодержащих смесей

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев в беседе с НСН предупредил, что никотиносодержащие смеси опережают наркотики по быстроте возникновения зависимости.

Он отметил, что никотин стоит на первом месте среди наркотиков по степени формирования зависимости.

«Никотин — очень активное вещество психостимулирующего действия. При употреблении никотина очень быстро формируетсязависимость. Так реагирует мозг на дофаминовые, подкрепляющие эффекты. Никотин превосходит в этом плане все другие психоактивные вещества, даже те, которые относятся к группе больших наркотиков», — отметил Кутушев.

По его словам, зависимость от никотина формируется в течение полугода-года систематического его потребления.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 20 по 23 ноября прошла акция, в рамках которой 1789 человек прошли бесплатное обследование лёгких в центрах госуслуг «Мои документы».