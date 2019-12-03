Врач рассказал о последствиях употребления снюса

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев в беседе с НСН заявил, что большинство потребителей снюса впоследствии переходят на сигареты.

«Из десяти вейперов восемь через год-полтора переходят в разряд обычных курильщиков. Вот суть всего никотиносодержащего, что есть на рынке и что на нём продвигается. Это зависимые люди, а зависимость — это хроническое заболевание мозга, которое требует серьёзного лечения, и это непростая задача. Начиная с малого, мы приходим к серьёзным проблемам», — предупредил специалист.

Он также добавил, что снюсы вызывают очень серьёзный токсический эффект.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая.