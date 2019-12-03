Врач рассказал о последствиях употребления снюса

Короткая ссылка
Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев в беседе с НСН заявил, что большинство потребителей снюса впоследствии переходят на сигареты.
Врач рассказал о последствиях употребления снюса
  • Pixabay

«Из десяти вейперов восемь через год-полтора переходят в разряд обычных курильщиков. Вот суть всего никотиносодержащего, что есть на рынке и что на нём продвигается. Это зависимые люди, а зависимость — это хроническое заболевание мозга, которое требует серьёзного лечения, и это непростая задача. Начиная с малого, мы приходим к серьёзным проблемам», — предупредил специалист.

Он также добавил, что снюсы вызывают очень серьёзный токсический эффект.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой введения в России уголовного наказания для оптовых и розничных продавцов некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить