Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов

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Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, сколько к настоящему моменту было заблокировано сайтов по требованиям Мосгорсуда.
Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов
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«На текущий момент нам поступило свыше 8,5 тыс. определений Мосгорсуда, более 22 тыс. заявлений правообладателей, в результате чего нелегальный контент удалён с около 108 тыс. сайтов, 15 тыс. сайтов блокируются в связи с неудалением пиратского контента», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ведомство перед блокировкой всегда даёт время владельцам сайтов и провайдерам хостинга на удаление незаконного контента.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес портала «Два.ч» и ряда других сайтов требования об удалении информации в связи с размещёнными там комментариями и изображениями, которые оскорбляют Конституцию, гимн, герб и флаг России.

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