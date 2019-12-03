В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

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Россия не собирается ни от кого отгораживаться в интернете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о предустановке российского софта на гаджеты.
В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете
  • РИА Новости

«В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что Россия остаётся в этом плане абсолютно открытой.

По его словам, данное решение тождественно не слову «отгораживаться», а «антимонопольной деятельности», которая широко практикуется во всём мире.

Документ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, обязывает предустанавливать российское программное обеспечение на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

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