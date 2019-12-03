Стартовал отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады

Дистанционный отборочный этап Московской предпрофессиональной олимпиады для учеников 8—11 классов стартовал в столице, сообщает «Вечерняя Москва».

Отборочный этап будет проходить до 25 декабря. Его участникам нужно будет выполнить задания по физике, математике, химии, информатике, астрономии и биологии. В финал попадут победители прошлого года, а также те, кто успешно справится с заданиями во время дистанционного этапа.

Как уточняет официальный сайт мэра и правительства Москвы, основные соревнования пройдут по шести профилям: инженерно-конструкторскому, информационно-технологическому, аэрокосмическому, биотехнологическому, технологическому и научно-технологическому. Школьники смогут выбрать одно или несколько направлений.

Регистрацию на участие можно пройти на официальном сайте олимпиады.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике.