Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Гранты предоставляются субъектам федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов», — говорится в пояснительной записке в документу.
Отмечается, что в текущем году наилучшие показатели зафиксированы в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.
Также в октябре в Счётной палате заявили, что меры господдержки по развитию регионов Северного Кавказа «пока не достигли ожидаемого эффекта».