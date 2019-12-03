Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Гранты предоставляются субъектам федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов», — говорится в пояснительной записке в документу.

Отмечается, что в текущем году наилучшие показатели зафиксированы в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные кооперативы Удмуртии получат 47 млн рублей грантов до конца 2019 года.

Также в октябре в Счётной палате заявили, что меры господдержки по развитию регионов Северного Кавказа «пока не достигли ожидаемого эффекта».

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