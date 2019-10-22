Счётная палата оценила эффективность господдержки Северному Кавказу

В Счётной палате сообщили, что меры господдержки по развитию регионов Северного Кавказа «пока не достигли ожидаемого эффекта».

Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах».

Как сообщает аудитор Счётной палаты Светлана Орлова, из 27 инвестпроектов, которые были запланированы в 2017—2018 годах, реализовано только девять, создано 577 рабочих мест, что, по её словам, «не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так в среднем ежегодно создаётся около 70 тыс. рабочих мест».

Она подчеркнула, что «не выполняется и показатель по объёму внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объёма, в 2018 году — 36%».

В отчёте говорится, что всего в 2017—2018 годах на реализацию подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» было направлено 8,8 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 5,5 млрд рублей. В 2019 году направлено ещё 2,4 млрд рублей из федерального бюджета.

В июле 2018 года «Газета.Ru» сообщала, что правительство России направит около 17 млрд рублей на ремонт и строительство туристических комплексов на Северном Кавказе в период с 2018 по 2021 год.