В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян

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В Следственном комитете рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в сообщении СК.

«В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом две из сестёр в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении двух сестёр направлено прокурору.

«В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера», — добавили в СК.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

По версии следствия, мотивом преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.

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