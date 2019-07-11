Материалы в отношении отца сестёр Хачатурян выделили в отдельное производство

Следователи выделили в отдельное производство из дела сестёр Хачатурян материалы в отношении убитого ими отца. Об этом RT рассказал адвокат Ангелины, средней из сестёр, Алексей Паршин.

«Не возбуждено ещё дело. Выделены материалы. Если оно будет возбуждено, об этом будет сразу известно. Мы ждём постановления по итогам выделения материалов дела», — сказал он.

Ранее ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщили, что в действиях Михаила Хачатуряна установлены признаки истязания, насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера.

В конце июня Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян.

14 июня девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. По версии следствия, мотивом стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.