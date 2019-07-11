Материалы в отношении отца сестёр Хачатурян выделили в отдельное производство

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Следователи выделили в отдельное производство из дела сестёр Хачатурян материалы в отношении убитого ими отца. Об этом RT рассказал адвокат Ангелины, средней из сестёр, Алексей Паршин.
Материалы в отношении отца сестёр Хачатурян выделили в отдельное производство
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Не возбуждено ещё дело. Выделены материалы. Если оно будет возбуждено, об этом будет сразу известно. Мы ждём постановления по итогам выделения материалов дела», — сказал он.

Ранее ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщили, что в действиях Михаила Хачатуряна установлены признаки истязания, насильственные действия сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера.

В конце июня Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян.

14 июня девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. По версии следствия, мотивом стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.

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